«الجودو» يبدأ الإعداد لبطولة آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ منتخبنا الوطني للجودو الاستعداد للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى المقرر إقامتها في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان خلال الفترة من 6 - 10 أبريل الحالي، وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إن برنامج المنتخب الأول للجودو ، يجري تنفيذه بشكل دقيق بالرغم من الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا وتغيير مدرب المنتخب. وجدد رئيس الاتحاد ثقته في منتخب الجودو الأول واللاعبين فيكتور وايفان ومدربهما الجديد المولدوفي باكال فياسيسلاف بعد أن خرج المنتخب من بطولة تبليسي غراند سلام 2021 بمكاسب كبيرة.

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