الرياضيون العرب.. حضور كبير في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتزامن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو للمساهمة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات موطناً عالمياً للجوجيتسو مع مساعٍ تبذلها مختلف دول المنطقة للارتقاء بمستوى الرياضة لديها، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال أعداد الرياضيين العرب المتميزين الذين سجلوا للمشاركة في منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية في الفترة بين 6 - 9 أبريل الجاري بالرغم من الظروف الصحية السائدة وإجراءات السفر المفروضة في معظم دول العالم، واضعين ثقتهم التامة في العاصمة أبوظبي بتنظيم بطولة آمنة كما أثبتت بالفعل خلال تنظيمها للفعاليات منذ عودة النشاط بمختلف أنواعها بعد التوقف بسبب «الجائحة».

وكان علي منفردي، حامل الحزام الأسود من البحرين الذي يُشارك في البطولة ضمن فئة وزن 69 كج، قد أعرب عن سعادته للحصول على فرصة المنافسة ضمن فعاليات هذه البطولة المرموقة، حيث قال: «أشعر بسعادة كبيرة لمجرد التأهل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن فئتي الوزنية ، وتُعد المشاركة والمنافسة ضمن فعاليات هذه البطولة فرصة لا تُعوض».

ثقة

ومن جانبه، كشف اللاعب اللبناني كميل سليمان، الذي يُشارك في البطولة ضمن فئة الأساتذة، بأنّ اطلاعه على سجل أبوظبي الحافل بتنظيم الفعاليات العالمية في ظل الظروف الصحية الراهنة جعله أكثر ثقة بسلامته أثناء السفر للعاصمة الإماراتية للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. ومن جانب آخر، يُمثل قتيبة اللوغاني حامل الحزام الأزرق دولة الكويت ضمن فعاليات البطولة عن فئة 85 كج. وفي سياق تعليقه على شعبية الجوجيتسو في منطقة الشرق الأوسط وما لاحظه من زيادة الإقبال على هذه الرياضية، قال اللوغاني: «أعتقد أن الجوجيتسو رياضة رائعة، كما بتنا نشهد ظهور مجموعة من الرياضيين الموهوبين من منطقتنا على مدى الأعوام القليلة الماضية. ونلمس في الكويت إقبال أعداد متزايدة من الأشخاص على ممارسة هذه الرياضة».

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