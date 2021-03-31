نجاح لافت للسباق الثاني للهجن العربية لموسم 2021 بمدينة شرم الشيخ

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. نظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وبالتعاون مع الإتحاد المصري لسباقات الهجن السباق الثاني للهجن العربية لموسم 2021 في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

أقيم السباق على أرضية ميدان شرم الشيخ على مدار 30 شوطا شاركت فيها الهجن الاصيلة المملوكة لابناء قبائل مصر من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية والوادى الجديد والسويس والشرقية والاقصر والمنيا وسوهاج.

واعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ان هذا السباق يأتي استكمالا لسلسلة سباقات انطلقت فى شرم الشيخ، حيث تستقبل المدينة شهريًا هجانة من كل محافظات مصر للتنافس.

وأكد ان المهرجان عيد لكل محبي سباقات الابل. وقدم فودة الشكر لدولة الإمارات فيادة وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل، وهو الدعم الذى وصفه بأنه ساعد فى مزيد من ازدهارها، لافتا إلى تعاون مصر والإمارات فى تنشيط سباقات الهجن على ارض مدينة شرم الشيخ.

وأوضح ان رياضة سباقات الهجن نجحت بمدينة شرم الشيخ في جذب المئات من ملاك الهجن من كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانجازات فى تطوير مضمار سباق الهجن ، باضافة مضمار لسباقات الخيل وقرية تراثية متكاملة ، وموقع ضيافة متميز لاستقبال الضيوف اثناء القعاليات.

وقال محافظ جنوب سيناء أنه جارى التوسع فى إنشاء ميادين لسباقات الهجن بجنوب سيناء من خلال تطوير ميدان نويبع ليصبح ميدان تدريبى للهجن.

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ، ان ميدان السباق اصبح من اهم المشروعات فى المدينة التى تحظى باولوية واهتمام كبيرين، مشيرا إلى ان الميدان مجهز بمسار سباق وبوابات انطلاقة وغرفة تحكيم ومراقبة، واماكن انتظار هجن ومنصة مجهزة، وقاعة استقبال، باعتبارها جهود تقدمها الدولة كبنية تحتية اساسية للإسهام فى نجاح هذه الرياضة وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن ان احياء تربية الابل والعودة للاهتمام بها كان نتيجة طبيعية لهذه السباقات كما انها وضعت مصر على خريطة رياضة الهجن عربيا، وان الهجن المصرية استطاعت الهجن اختصار الزمن والاستعداد للتنافس فى اى بطولة تشارك بها مصر فى اى ميدان.

وقال الدكتور مهدى البياضى مدير البطولة ، ان أشواط البطولة جرت على 30 شوطا، وأنه تم إعلان اسماء الفائزين بأول 10 مراكز اولى فى كل شوط.

وقال حرب المزينى احد كبار الملاك انه وكل الملاك يثمنون هذا الاهتمام من الدولة بهم ، والتى اعادتهم مجددا للاهتمام بتربية الإبل.

وأكد خليل ابوعكفة من كبار مربى الهجن ، انه بعد فعاليات السباق زادت قيمة الهجن للضعف واصبحت لها سوق وتباع وتشترى ويتنافس الملاك على شرائها.

واضاف انها أعادت الاهتمام بالسلالات الأصلية للهجن العربية فى سيناء المعروفة بقوتها .

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