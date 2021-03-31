"إكسبو دبي" راعيا رئيسيا لموسم 2021 في الدوري الهندي الممتاز

المصدر: وام

أعلن امتياز الدوري الهندي الممتاز راجستان رويالز اليوم شراكة مدتها عام مع إكسبو 2020 دبي للموسم القادم من الدوري الهندي الممتاز، والذي سيكون الموسم الرابع عشر في تاريخ البطولة.

يقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 190 بلدا وملايين الزوار من أنحاء العالم.

وعلى مدى 182 يوما من الإبهار البصري والتنوير الفكري والإلهام، سيستمتع الزوار ببرنامج نشط ومتنوع عامر بفعاليات الابتكار والثقافة والفنون والطعام والموسيقى والرياضة من كل بقاع الأرض.

وفي إطار الشراكة، سيبرز اسم إكسبو 2020 دبي، بوصفه راعيا رئيسيا، على الوجه الأمامي لقمصان راجستان رويالز، وهو ما سيسهم في نشر رسالة إكسبو بين الملايين من مشجي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم، مع تبقي ستة أشهر تحديدا حتى انطلاق فعاليات الحدث الدولي.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتجربة عالمية استثنائية تجمع شعوب العالم ودوله ومجتمعاته لمد جسور التواصل وإلهام التحرك الإيجابي والسعي لإيجاد حلول واقعية لتحديات العصر.

وانطلاقا من الإيمان المشترك بالابتكار والتعاون والتفاؤل بالمستقبل، تؤكد الشراكة على التزام راجستان رويالز بالعمل محركا للتغيير بما لديه من سجل حافل بتوفير الفرص للشباب من أجل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم.

وقال جيك لاش مِكْروم، الرئيس التنفيذي للعمليات في راجستان رويالز: "يسعدنا أن يكون إكسبو 2020 الراعي الرئيسي للموسم القادم. في رويالز، يحركنا الطموح لكي نُحدث أثرا في المجتمع عبر لعبة الكريكيت، وهذه الشراكة مع إكسبو 2020 خطوة جديدة ومهمة في هذه الرحلة. دعمُنا هذا الحدث المدهش في جمع بعض أنبغ العقول وألمعها للسعي إلى إيجاد حلول لأكبر تحديات العالم، هو أمر يتلاقى بقوة معنا. نرجو أن تحقق هذه الشراكة الإلهام والإبهار وأن تُسهم في بناء علاقات كثيرة تستمر لفترة طويلة وتصب في مصلحة المجتمع على نطاق أوسع".

ويمثل فريق الرويالز، برئاسة مدير لعبة الكريكيت كومار سانغاكارا (سريلانكا) و قيادة الكابتن سانجو سامسون (الهند)، وبنجومه الدوليين بن ستوكس (إنجلترا) وكريس موريس (جنوب أفريقيا) وجوس بَتْلر (إنجلترا)، اسم عالمي مثالي للشراكة مع إكسبو 2020 دبي في رؤيته.

وقال شولتو دوغلاس-هوم، الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي: "يوحّد الدوري الهندي الممتاز وراجستان رويالز العالم عاما بعد عام، عبر أحد الفعاليات الرياضية الأكثر إمتاعا. يُضاف إلى هذ التزام النادي تجاه عدد من برامج التنمية المجتمعية، وهو الأمر الذي يجعل الشراكة نموذجا مثاليا ينسجم مع رؤية إكسبو 2020 دبي لجمع الشعوب والمجتمعات. والانتشار الدولي للمسابقة هو محرك قوي لزيادة الوعي بإكسبو 2020 دبي،بينما يتواصل العد التنازلي لموعد افتتاح الحدث الدولي، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر".

وكسر الدوري الهندي الممتاز الأرقام القياسية للمشاهدات في موسم 2020، حيث استقطب أكثر من 550 مليون مشاهد. ومن المتوقع أن يشاهد الملايين من مشجعي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم فرقهم ويدعمونها في هذا الموسم من الدوري الهندي الممتاز. والهند سوق رئيسي لاستقطاب الزيارات إلى إكسبو 2020 دبي، وسيكون لها جناحها الخاص في الحدث الدولي.

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