النقطة 55 تمنح قاطفها لقب درع أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

النقطة 55 تمنح الفريق الذي يصل إليها لقب دوري رجال اليد للموسم 2020/ 2021، وتبقى المنافسة على اللقب مفتوحة بين الشارقة والعين مطارده على اللقب، رغم أن خسارة العين أول من أمس أمام الشارقة بنتيجة 30/18 صعبت من مهمته، والتي منحت الشارقة مواصلة تفرده بالصدارة برصيد 51 نقطة، بينما توقف رصيد العين عند 43 نقطة، وتبقى فرصة المنافسة على اللقب مفتوحة وسيتم حسمها بدرجة كبيرة خلال الجولة العشرين والتي ستقام غداً الجمعة، والتي يلتقي فيها الشارقة مع الوحدة في مباراة سهلة للشارقة، وصعبة بلقاء العين مع الجزيرة.

وأمام الشارقة 3 مواجهات أمام (الوحدة ومليحة والظفرة)، ويحتاج من نقاط الفوز التسع إلى 4 نقاط أي تعادل على أقل تقدير ولو خسر مباراتين ليصل إلى النقطة 55 والتي ستمنحه اللقب، وللعين أربع مباريات منها مباراتان مع الجزيرة (ذهاب مؤجلة وإياب) إلى جانب دبا الحصن والنصر، ويحتاج إلى الفوز بجميع مبارياته الأربع أي 12 نقطة ليصل للنقطة 55 والتي ستمنحه اللقب في حال تعثر الشارقة في مبارياته الثلاث، وهذه حسبة معقدة وصعبة لحد ما على العين.

نتائج الجولة 19

وكانت قد أقيمت أول من أمس 5 مباريات لحساب الجولة التاسعة عشرة ولم تغير نتائجها بمواقع الفرق، حيث حافظ الشارقة على تفرده بالصدارة بفوزه العريض على العين 30/ 18، رافعاً رصيده إلى 51 نقطة والعين وصيفاً برصيد 43 نقطة، والنصر ثالثاً برصيد 42 نقطة عقب خسارته أمام الجزيرة 27/ 35، ليستمر الجزيرة بموقعه السابع 34 نقطة.

ويحتل مليحة المركز الرابع برصيد 41 نقطة عقب فوزه على فريق بني ياس 26/ 20 ويقف رصيد بني ياس عند 22 نقطة بموقعه العاشر، واستمر شباب الأهلي بموقعه الخامس 36 نقطة عقب فوزه الصعب على فريق الوحدة 30/ 29، والوحدة تاسعاً برصيد 24 نقطة، والوصل سادساً 36 نقطة بعد فوزه على الظفرة 26/ 23، والظفرة في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

وستقام غداً الجمعة، مباريات الجولة الـ 20، الساعي من خلالها الشارقة إلى حسم اللقب، حين يلتقي ضيفه الوحدة، على أن يدخل العين الوصيف في اختبار صعب أمام الجزيرة، وليواجه النصر طموحات مضيفه دبا الحصن، قبل أن تستكمل الجولة مساء السبت، بلقاء صاحب الضيافة مليحة أمام شباب الأهلي، وحلول بني ياس ضيفاً على الظفرة.

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