أبطال الإمارات جاهزون لـ «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استعداد نخبة من لاعبي الجوجيتسو الإماراتيين، وفي مقدمتهم الثلاثي العالمي عمر الفضلي وفيصل الكتبي ووديمة اليافعي، لتحقيق نتائج متميزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وستشهد النسخة الثانية عشرة من البطولة مشاركة أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين على بساط جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي بين 6 ـ 9 أبريل المقبل.

وتُقام النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، البطولة الأكبر والأكثر تميزاً في عالم الجوجيتسو، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان اللاعب عمر الفضلي قد نجح باكتساب مكانة مرموقة في فئة 62 كج بعد فوزه بعدد من البطولات العالمية والألقاب الآسيوية، بالإضافة إلى نيله الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لعام 2019، بينما يسعى فيصل الكتبي إلى الفوز بميدالية جديدة خلال هذه النسخة من البطولة، بعد إحرازه الميدالية الفضية في فئة 85 كج في النسخة السابقة، في حين تسعى وديمة اليافعي، صاحبة الـ 21 ربيعاً وإحدى المواهب المحلية الواعدة، إلى الفوز بالميدالية الذهبية في نسخة هذا العام من البطولة المرتقبة.

شكر

وتوجه فيصل الكتبي بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على اهتمامه الكبير بالرياضيين وحرصه على بقاء مجتمع الجوجيتسو على تواصل مع هذه الرياضة. وقال الكتبي: «أعبّر عن خالص امتناني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيمه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ أُلغيت الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم ولم يكن هناك أخباراً مؤكدة عن مواعيد إقامة البطولات، ومع ذلك، اتبع الاتحاد نهجاً استباقياً في تنظيم معسكرات التدريب المغلقة والمنافسات المحلية، وأنا سعيد للغاية لتمكني من الاستفادة من هذه الفرص للحفاظ على لياقتي وجاهزيتي».

من جانبه، أشاد عمر الفضلي بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو قبل بدء الموسم المحلي لعام 2021، الذي حرص على مشاركة اللاعبين الإماراتيين من مختلف الأحزمة في عدد كافٍ من النزالات التدريبية والتنافسية قبل موعد انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وقال الفضلي: «لا مجال لنقاط الضعف في بطولة من هذا المستوى، إذ سنواجه أقوى المنافسين في العالم، لذا ينبغي أن تكون تحضيراتنا شاملة لتقديم أفضل ما لدينا في جميع النزالات. وأنا سعيد للغاية لمشاركتي في بطولات مختلفة واختبار تقنيات متنوعة وسط أجواء تنافسية على مدى الشهرين الماضيين، حيث حرصت خلالهما على صقل لياقتي البدنية، وأنا على ثقة بأنني سأقدم أداءً عالياً في البطولة».

وتنطلق فعاليات البطولة بمنافسات فئة الشباب يوم الثلاثاء 6 أبريل «تحت 18 وتحت 21 عاماً»، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ يوم 8 أبريل، وتستكمل يوم 9 أبريل وهو اليوم الختامي للبطولة، الذي سيشهد احتدام المنافسة بين أبرز الرياضيين والرياضيات لتحقيق المراتب الأولى.

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