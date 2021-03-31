إشادة دولية بإطلاق اسم حمدان بن راشد على «دولية فزاع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت الوفود المشاركة في بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «بقرار اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم» بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على «بطولة الريشة الطائرة دبي 2021» والتي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأجمعت الوفود على عطاء فقيد الإمارات الكبير في كل المجالات، والذي يعتبر أحد القيادات التي تفخر الإمارات بعطائها وإنسانيتها ولا سيما في مجال «أصحاب الهمم» داعين أن يشمل الله المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعظيم رحمته ومغفرته وأن يدخله فسيح جناته.

ووصفت العديد من الوفود النسخة الثالثة للبطولة بـ «الاستثنائية» كونها تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أحد الشخصيات التي أسهمت في تأسيس دولة الإمارات والارتقاء بها.

أهمية

وأكد جعفر إبراهيم مدير تطوير الريشة الطائرة بالاتحاد الدولي أهمية نسخة دبي 2021 والتي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع مثمناً قرار اللجنة المنظمة للحدث العالمي.

وقال: لن ننسى إسهامات فقيد الإمارات الكبيرة في قطاع «أصحاب الهمم» كونه الأب الروحي لنادي دبي لأصحاب الهمم مما أسهم في دفع مسيرته إلى الأمام ليحقق المنتسبون لهذا الصرح الكبير أهدافهم المنشودة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى المراد.

وأضاف: فقدت الإمارات شخصية وطنية بارزة وأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في بنائها بمسيرته الزاخرة بالعطاء والإنسانية في جميع المجالات.

وأشار إلى أن بطولة الريشة الطائرة تعد الحدث الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام بشكل سنوي متطلعاً أن تحقق النسخة الثالثة ما نسعى إليه جميعاً وخصوصاً إنها تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

اعتزاز

من جانبه قدم جمال المشعل رئيس وفد الكويت خالص العزاء وصادق المواساة إلى الإمارات في وفاة فقيدها متضرعاً للعلي القدير أن يرحمه ويغفر له وأن يلهم الجميع الصبر.

وقال: نعتز كثيراً بالمشاركة في بطولة تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، فهو من رجالات الإمارات الأوفياء لوطنه وشعبه والمقيمين على أرضها.

وأضاف: إن اهتمام فقيد الإمارات بـ «أصحاب الهمم» ورياضة هذه الفئة الفاعلة في المجتمع لعب دوراً كبيراً في تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وأشار المشعل إلى أن مشاركتهم في هذا الحدث العالمي تأتي كونه من البطولات التي أصبحت محط أنظار رياضة «أصحاب الهمم» في العالم متطلعاً أن تحقق نسخة 2021 كل الأهداف التي أقيمت من أجلها وخاصة إنها تحمل اسم شخصية غالية على قلوبنا في الخليج.

وأعربت دينا أبو زيد عضو الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا عن فخرها بالمشاركة في حدث بقيمة بطولة تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مبينة أن المنتخب الأسباني يشارك في هذا الحدث في نسختين متتاليتين.

وقالت: شاهدت عملاً كبيراً في أروقة اللجنة المنظمة بأطقمها المختلفة من أجل توفير كل عوامل النجاح لنسخة دبي 2021 التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

من جانبه أعرب ديرلي ديلغادو مدرب بيرو عن فخر منتخب بلاده بالمشاركة في بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث يسعى جميع المشاركين لتقديم كل ما عندهم حتى تظل هذه النسخة الاستثنائية محفورة في الذاكرة.

وكشف المدرب أن بيرو تشارك في الحدث بلاعبين اثنين متطلعاً تحقيق نتائج إيجابية في مشاركتهم الثانية على التوالي.

من ناحية أخرى انطلقت البطولة أمس بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة.

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