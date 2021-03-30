المدفع يشيد بإنجازات التايكواندو والألعاب الفردية بنادي الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بحضور المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، طاقم فريق التايكواندو المتوج ببطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمواطنين «فئة الرجال» وذلك بمقر الإدارة في سمنان.

وكان أبطال تايكواندو الشارقة، قد توجوا ببطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمواطنين، وحصلوا على كأس المركز الأول بعد أن نالوا 7 ميداليات ملونة، ومنها 5 ميداليات ذهبية، وواحدة فضية، ومثلها برونزية، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الفردية بنادي الشارقة في الحزانة، وشارك فيها 35 لاعباً من 9 أندية بالدولة.

قال المدفع: «لابد لنا من الإشادة بإدارة الألعاب الفردية التي تقدم عملاً مميزاً كان نتاجه بطولات ونجاحات واضحة».

وأثنى على الروح العالية التي يتحلى بها لاعبو التايكواندو، والإنجازات المستمرة التي ظل يحققها الفريق عقب عودة النشاط، داعياً اللاعبين للمحافظة على المكتسبات والاهتمام بالجانب الأكاديمي الذي ينمي قدرات اللاعبين ويساعدهم في تطوير أنفسهم مستقبلاً، والاهتمام أكثر بالوقاية وتحصين أنفسهم في ظل الظروف الحالية من جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن النتائج تتحقق بتكامل الأدوار من كافة أعضاء المنظومة من مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، ذاكراً أن مجلس الإدارة لا يدخر جهداً في توفير كافة المتطلبات التي تجعل فرق النادي في المقدمة، لافتاً إلى أن جميع فرق النادي محل ثقة في تحقيق أفضل النتائج ونطمح في الوصول لتمثيل الدولة في المحافل القارية.

ومن جانبه، قدم سليمان الهاجري، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة على الاهتمام والدعم المتواصل الذي تجده الألعاب الفردية وحرصه الدائم على التواجد في بطولاتها وتقديمه الدعم المعنوي وتشجيع اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.

وقال: «النتائج الجيدة التي تحققها فرقنا، ثمرة الجهود المبذولة على مستوى النادي من كافة الأعضاء والمشرفين والإداريين، علاوة على الدعم اللامحدود الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي وحرصه على أن تكون ألعاب الإمارة في المقدمة دائماً، وهو ما يدفعنا في الألعاب الفردية لمضاعفة الجهود لتحقيق الطموحات».

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