مفاجآت قوية في بطولة الحبتور للتنس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

شهدت بطولة الحبتور الأولى لتنس السيدات والمقامة حالياً بمجمع التنس العالمي بفندق الحبتور غراند بالجميرا انطلاقة مثيرة للبطولة الرئيسية حيث شهدت مفاجأتين تتمثلان في خروج المصنفتين الخامسة والسادسة على البطولة أمام لاعبتين مغمورتين كما انطلقت البطولة المحلية التي يشارك فيها 240 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين.

ومن ابرز نتائج أمس، جاءت خسارة المصنفة السادسة الهولندية اندي ايفروم على يد الأوكرانية ماريانا بعد مباراة قوية استغرقت ساعة و55 دقيقة وانتهت بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 6 مقابل شوط وسبعة أشواط مقابل ستة أشواط.

خروج مبكر

كما ودعت المصنفة الثامنة البلغارية ايزابيللا البطولة بعد خسارتها أمام الروسية فاليريا بمجموعتين مقابل لاشيء وبنتيجة 6 مقابل ثلاثة أشواط و6 مقابل أربعة أشواط بعد مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة وفازت الكورية نالي هان المصنفة السادسة على البطولة على منافستها السلوفاكية تريزا بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة 6 مقابل شوط وشوطين مقابل ستة وستة أشواط دون رد.

وفازت المصنفة الرابعة الأوكرانية داريا نيجور على التركية بيرفو سينجز بمجموعتين مقابل لاشيء وبنتيجة ستة مقابل أربعة أشواط وستة مقابل ثلاثة أشواط،وفازت المتأهلة الكازاخستانية جوزال على الإيطالية مارتينا بمجموعتين للاشيء وبنتيجة ستة أشواط مقابل شوط واحد وستة أشواط مقابل أربعة.

بطولة محلية

على جانب آخر، انطلقت منافسات البطولة المحلية للمواطنين والمقيمين والتي تشهد مشاركة 240 لاعباً بالتزامن مع البطولة الدولية الرئيسية وكما هو معروف فإن البطولة المحلية تتضمن 11 مسابقة في فئات تحت 12 سنة للبنين والبنات وتحت 14 سنة للبنين والبنات وتحت 16 سنة للبنين والبنات وتحت 18 سنة للبنين والبنات إلى جانب مسابقات الرجال والسيدات والهواة.

شكر وإشادة

من جانبه، وجه أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس الشكر إلى مجموعة الحبتور، مشيراً إلى أن رجل الأعمال خلف الحبتور امتدت أياديه البيضاء إلى الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية وفي مقدمتها التنس ويعتبره محبو وعشاق اللعبة الأب الروحي لتنس الإمارات. كما أشاد عبد الملك بما قدمته مجموعة الحبتور من دعم للعبة أسهم في نشرها وتطويرها على كافة الأصعدة وما هذه البطولات التي تنظمها وتدعمها إلا مثال على هذا الدعم وهذه الرعاية التي أسهمت في خلق جيل جديد محب وممارس للعبة ونحن في اتحاد التنس نثمن ونقدر هذا الدعم اللوجستي والمادي، منوهاً إلى أن توجيهات الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس هو الوقوف إلى جانب مجموعة الحبتور والسعي إلى الاتحاد الدولي للموافقة على الأفكار الرائدة لها وإسناد تنظيم هذه البطولات بالإمارات.

كما أشاد نائب رئيس اتحاد التنس باستحداث هذه البطولة التي ستتطور في المستقبل مثل بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التي أصبحت محط أنظار العالم.

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