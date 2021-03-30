عمومية القوى تناقش الأزمة المالية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يعقد اتحاد ألعاب القوى في الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بُعد، لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومنها التقريران المالي والحساب الختامي، والإداري والفني للاتحاد لعامي 2019 و2020، في ظل الظروف التي تمر بها الرياضة العالمية والمحلية، بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة مواصلة نشاط الاتحاد المحلي، رغم إيقاف الدعم المخصص للنشاط منذ سبتمبر 2018، مما تسبب في أزمة مالية للاتحاد، إلى جانب مناقشة عدد من مقترحات أندية الإمارات والنصر، وأبرزها حماية الأندية من رحيل أبرز لاعبيها، بسبب العروض من أندية أخرى، وإحياء مشروع البطل الأولمبي، وإلزام الأندية بتشكيل فرق نسائية في مراحل الأشبال والناشئين.

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