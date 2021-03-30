هنا بطلة الطاولة المصرية تناشد السيسي التدخل للمشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ناشدت المصرية هنا جودة لاعبة كرة الطاولة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، التدخل لاختيارها ضمن بعثة بلادها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف المقبل.

ونشرت اللاعبة بياناً عبر حسابها على "الفيس بوك"، أوضحت في بدايته أن عمرها 13 سنة، وهي لاعبة بالمنتخب المصري لتنس الطاولة، والمصنفة رقم 1 على العالم تحت 15 سنة، وفي مصر تحت 15 و17 و19 سنة، وللسيدات أيضاً.

وقالت اللاعبة في بيانها: "أنا حلمي الذي أسعى إليه، تحقيق ميدالية أولمبية لمصر في أولمبياد 2028، وقبلها الدخول ضمن الثمانية الأوائل في أولمبياد 2024، وأتمنى أن أشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، باعتباري اللاعبة الأولى في مصر حالياً".

ووجهت اللاعبة تساؤل: "لماذا حتى هذه اللحظة لم يقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة، سفري الي أولمبياد طوكيو، والمتأهل إليها المنتخب المصري للسيدات فردي وفرق بعد دورة الألعاب الافريقية في 2019؟".

وواصلت: "لماذا الإصرار على عدم الافصاح النهائي عن الأسماء، وعدم وجود برنامج إعداد للمتأهلين لبطولة افريقيا وأولمبياد طوكيو، ولماذا يروني صغيرة السن، ولا بد أن أنتظر حلمي حتى يكون عمري أكبر؟، ولماذا لا أكون أصغر لاعبة مصرية في أولمبياد طوكيو؟".

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