«دو» ترعى أغلى كؤوس الدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد الإمارات للدراجات تقدم الشركة من خلالها الدعم التقني لفعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات. وستكون «دو»بموجب هذه الاتفاقية راعياً ذهبياً للبطولة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نواصل في «دو» التزامنا بتقديم الدعم لمختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية ».

وبدوره قال منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات: «يسعدنا التعاون مع «دو»، للاستفادة من خبراتها ».

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