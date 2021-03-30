127 لاعباً يدشنون دولية حمدان بن راشد للريشة الطائرة اليوم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم، بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثالث بطولات فزاع الدولية لعام 2021» بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة يتنافسون في 19 مسابقة حيث ستشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للكويت ونيبال والمالديف فيما تحمل 4 دول الإمارات مستضيفة الحدث والكويت ومصر واليمن لواء المنتخبات العربية المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي وخصوصاً أنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام سنوياً.

ورفع الأبطال شعار التحدي بعد التوقف لمدة 14 شهراً بسبب جائحة كورونا من دبي في أعقاب عودة الريشة الطائرة البارالمبية من جديد حيث ارتدى المشاركون قفاز الإصرار والعزيمة من أجل ترك بصمة في هذا الحدث الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً.

كما أن هذه النسخة تشهد مشاركة 23 لاعباً من الوجوه الجديدة التي تتطلع للانطلاقة الدولية من دبي بينما يتواجد أيضا مجموعة من المصنفين الأوائل على العالم في الحدث مما سيكون له المردود الإيجابي على فنياته.

اختبار حقيقي

وتعتبر بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اختباراً حقيقياً للاعبين بعد فترة التوقف الإجباري حيث يتسابق الأبطال النخبة من أجل التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية بعد أن أصبحت «بطولات فزاع» علامة فارقة في خريطة بطولات «أصحاب الهمم».

وتضم قائمة منتخبنا 4 لاعبين هم محمد الزرعوني وسلامة الخاطري وحميد السناني وميرة أبو حطب.

شكر

ووجهت اللجنة المنظمة العليا الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم لتجاوز تحديات مرحلة جائحة«كورونا» والوصول بالبطولات المختلفة لـ «دولية «فزاع» لآفاق النجاح الذي ينشده الجميع من أجل تعزيز النجاحات الكبيرة التي ظلت تحققها البطولات المختلفة.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لـ «بطولات فزاع» الدولية لأصحاب الهمم، بالوفود المشاركة في البطولة الاستثنائية التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، حيث تمثل قدرات أصحاب الهمم في المنافسات الرياضية المختلفة مصدر الهام في العالم بإرادتهم وعزيمتهم بعد أن غيرت الإمارات مفاهيم الإعاقة إلى طاقة.

كما رحب ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير اللجنة المنظمة للحدث بالمشاركين في الحدث الذي يحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، صاحب القلب الكبير الذي سيبقى في قلوب«أصحاب الهمم» ليس في الإمارات فقط وإنما في العالم أجمع.

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