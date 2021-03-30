«دولي التنس» يثمن الإجراءات الاحترازية في بطولة الحبتور

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الدولي الصحي في بطولة الحبتور «k 25» الجديدة وقالت التشيكية لوسي آداموسكا المندوب الفني للاتحاد الدولي للتنس إن ما شاهدته من التزام وتنفيذ لكل بنود البروتوكول بما فيها الفحص الطبي ووسائل الوقاية مما يوفر الحماية والسلامة للاعبات وهو أمر يدعو إلى الإشادة.

وثمنت لوسي آداموسكا تنظيم مجموعة الحبتور للبطولة الحالية في هذا التوقيت بالذات حيث تم تأجيل العديد من البطولات، لذلك جاء الإقبال والتجاوب السريع من معظم اللاعبات اللاتي يتشوقن للعب.

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