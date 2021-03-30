بشارات بطل دولية قفز الحواجز

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

توّج الفارس الأردني إبراهيم بشارات على صهوة جواده «شاكتينو» بلقب بطولة القفز التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات بمنطقة الختم، واشتملت على ست منافسات أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز. شهد جانباً من منافسات البطولة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الرئيس الفخري للبطولة.

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