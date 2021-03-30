الإمارات تشارك بأكبر بعثة بمونديال المبارزة

المصدر: (القاهرة - عمادالحسيني)

يشارك منتخبنا الوطني للمبارزة للشباب والناشئين، بأكبر بعثة في بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة، في القاهرة، والتي تقام من 3 إلى 11 أبريل.ويضم وفد سلاح الفلورية، زينب موسى، وشهد خرام، ونورة البريكي، وفاطمة الكعبي، وخليفة الكعبي، وعبد الله أهلي، وشهاب الجعبي، ومحمد الصايغ، حمد الجلاف، وعبد الرحمن الحوسني، وفي سلاح الإيبيه شيخة الزعابي، وزينب الحوسني، وعائشة عبيد، وفجر المرزوقي، وسيف أحمد، ومايد محمد، ويلحق بالبعثة خالد مبارك وأحمد الحمادي، وخالد وعمر بالسلاح.

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