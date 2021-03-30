«إكسبو 2020» يحتفي بـ « رقعة الشطرنج الفضائية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

رحب «إكسبو 2020 دبي» برئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش، الذي زار المكان المخصص لتنظيم بطولة العالم للشطرنج التي ستقام في مركز دبي للمعارض في الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021، وسيتم خلال «إكسبو 2020» الإحتفاء برقعة الشطرنج الفضائية التي تم إصطحابها إلى الفضاء على متن مركبتي الفضاء الروسيتين «سويوز 3» و«سويوز 4» في الفترة من 1968 إلى 1969، وصممت بمواصفات تقاوم ظروف انعدام الجاذبية.

والتقى دفوركوفيتش خلال الزيارة ،عمر شحادة، الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية في «إكسبو 2020»، واستعرض معه أول مجموعة شطرنج اصطحِبت إلى الفضاء . ويوفر «إكسبو 2020» الذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، جميع الإمكانات لإستضافة مميزة لبطولة العالم للشطرنج ،التي تقام ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة الأخرى في برامج فعاليات إكسبو. وكان من المقرر تنظيم المونديال في 2020 لكنه تأجل بسبب جائحة «كوفيد - 19».

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