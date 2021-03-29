العين يستضيف الشارقة في دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يتطلع فريق كرة اليد بنادي العين إلى إلحاق الهزيمة الأولى بضيفه فريق الشارقة الجولة التاسعة عشرة بدوري رجال اليد، في لقاء اليوم الذي تشهده الصالة البنفسجية بدار الزين، ويتسلح فريق العين بمعنويات عالية وبأداء متطور في هذا الموسم مكنه من المنافسة على لقب المسابقة ووضعه في المركز الثاني برصيد 42 نقطة وله مباراة مؤجلة، ويأمل الزعيم رد الاعتبار لخسارته أمام ضيفه الملك في الدور الأول للبطولة 31 - 23، ويملك الشارقة 48 نقطة بالعلامة الكاملة.

ويحل فريق الوحدة التاسع 23 نقطة ضيفاً على فريق شباب الأهلي الخامس برصيد 35 نقطة، ويستضف بني ياس العاشر برصيد 21 نقطة فريق مليحة الرابع برصيد 38 نقطة.

ويستقبل فريق الوصل السادس برصيد 33 نقطة الظفرة الحادي عشر 19 نقطة.

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