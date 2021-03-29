«دولي الأجسام» يدعم بطولة عجمان بـ 4 بطاقات احتراف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

منح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بطولة عجمان لبناء الأجسام والتي ستقام يومي 2 و3 أبريل المقبل، 4 بطاقات احتراف، وذلك تثميناً لاستخدامها التحكيم الإلكتروني أثناء البطولة المقبلة وتأمين أفضل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ولتشجيع اللاعبين على تقديم افضل العروض والمنافسة بقوة للحصول على البطاقات الدولية للمشاركة مستقبلاً في البطولات العالمية.

وتقام البطولة بتنظيم من دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

نقلة نوعية

وأوضح أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن منح بطولة عجمان بطاقات احتراف بالرغم من كونها بطولة محلية سيساهم بتحقيق نقلة نوعية في المنافسات، موضحاً: ستقدم بطاقات الاحتراف لكل من بطل أبطال بناء الأجسام، وبطل أبطال الكلاسيك، وبطل أبطال الفيزيك، وبطل أبطال كلاسيك فيزيك،، مضيفاً: تأتي مبادرة الاتحاد الدولي تقديراً منه لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتثميناً لدور اللجنة المنظمة للبطولة بالسعي لإخراجها بشكل مميز من جميع الجهات، وخصوصاً في جانب التحكيم الإلكتروني الذي ستشهده البطولة التي ستقام في قاعة فندق عجمان.

وأكد طارق خليل مدير البطولة والحكم الدولي اكتمال التجهيزات اللوجستية لانطلاق البطولة ،مبيناً أن عدد المشاركين المتوقع سيكون 200 لاعب من مختلف دول العالم، مع نحو نصف مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن البطولة ست فئات للرجال تشمل بناء الأجسام، كلاسيك بناء أجسام، الفيزيك، كلاسيك فيزيك، ماسكولار فيزيك، بودي ستايل، ويتضمن بعضها فئات عمرية للشباب والكبار.

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