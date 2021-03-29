الحزامي يتوج شباب الشارقة بطلاً لدوري اليد

المصدر: دبي: فائز بجبوج

توج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي اليوم، بحضور علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فريق الشارقة بكأس دوري شباب اليد للموسم الحالي عقب فوزه على الوصل 40 - 25 بختام المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها الصالة الرياضية بنادي الشارقة.

وحل فريق شباب الأهلي وصيفاً برصيد 18 نقطة رغم خسارته أمام العين 25 - 29 ليحتل العين المركز الثالث برصيد 16 نقطة والنصر رابعاً برصيد 14 نقطة والوصل خامساً بـ 8 نقاط.

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