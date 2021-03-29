اعتماد برنامج منافسات الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من "دورة ند الشبا الرياضية" التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، إقامة منافسات الدراجات الهوائية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من يوم 22 حتى 24 أبريل المقبل وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع فئات سباق الدراجات الهوائية حتى يوم السبت 10 أبريل المقبل، أو عند اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة، ويتم التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae.

وتتضمن البطولة خمس فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين، هي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات ويسمح فيهما بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنين والمقيمين، وفئة الهواة المواطنين فقط وفئة الهواة للمواطنات فقط ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعب ينتمي إلى نادي أو يملك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط.

ويقام سباق الفئة المفتوحة للرجال يوم الخميس 22 أبريل، على أن يقام سباق الفئة المفتوحة للسيدات وفئة الهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم يوم الجمعة 23 أبريل، فيما يقام سباق الهواة للمواطنين يوم السبت 24 أبريل، وتنطلق جميع السباقات في الساعة 22:00 مساء وستكون نقطة الانطلاق والختام من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، وستكون الانطلاقات على شكل مجموعات وبفاصل زمني قدره دقيقتين بحد أقصى، لذلك يجب على كل المتسابقين التواجد في نقطة البداية قبل الساعة 9:15 مساء قبل إغلاق الطرق المؤدية إلى نقطة البداية بعد هذا التوقيت.

ويتنافس المشاركون في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومترًا وعلى الفوز بجوائز يبلغ مجموعها 360 ألف درهم، تتوزع كالتالي: في الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات يحصل المركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 18000 درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 12000 درهم، والمركز الثالث 9600 درهم، ويحصل الفائزون من المركز الرابع إلى المركز التاسع على جائزة بقيمة 3600 لكل منهم، وفي فئة الهواة للمواطنين فئة الهواة للمواطنات يحصل المركز الأول على جائزة بقيمة 26400 درهم والمركز الثني 20400 درهم والمركز الثالث 14400 درهم، ومن المركز الرابع إلى التاسع 4800 درهم، وفي فئة أصحاب الهمم دراجات الطريق ودراجات اليد يحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 12000 درهم والثاني 9600 والثالث 7200.

وسيتم تنظيم البطولة وفقًا للوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ولا يسمح باستخدام الدراجات الهوائية ذات مقود الـ TT والدراجات الجبلية MTB أو استخدام الدراجات الخاصة بسباقات ضد الساعة، وسيتم استبعاد الدراج المخالف لهذه المواصفات، كما يجب أن يكون المشارك بعمر 18 سنة فما فوق وقت إقامة السباق أي من مواليد 21 أبريل 2003 فما دون، وستكون المشاركة متاحة بشكل فردي فقط، كما يمنع فيها الإشهار بأسماء مؤسسات أو جهات أخرى عند التتويج.

كما سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، ويجب على جميع المشاركين إجراء فحص كورونا /PCR/ قبل 72 ساعة من تاريخ السباق على أن يقدم إثبات بنتيجة سلبية عند استلام أرقام الصدر والشريحة الالكترونية الخاصة بالسباق، وكذلك إحضار بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، وبالنسبة للمقيمين يجب أن تكون الإقامة صادرة قبل تاريخ 1 / 1 / 2021، وسيتم تسليم أرقام الصدر والشريحة الالكترونية في نادي دبي بايك /DXBIKE/ خلال الفترة من 20 إلى 21 أبريل 2021 من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 11 ليلاً، علماً بأنه لن يتم تسليمها في يوم السباق، ولا يسمح للمشاركين بتغيير فئة السباق بعد غلق باب التسجيل، كما يجب على جميع المشاركين التوقيع على إقرار اللياقة الصحية والبدنية والموافقة على شروط المشاركة واحترام لوائح الدورة.

ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على المعلومات والإجابة على الاستفسارات من خلال التواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة الدراجات الهوائية على البريد الالكتروني nascycling@dubaisc.ae أو الهاتف 0545839464.

وتواصل منافسات رياضة الدراجات الهوائية تواجدها في دورة ند الشبا الرياضي منذ النسخة الأولى، حيث تشهد نموًا مستمرًا على مدار السنوات السبع الماضية سواء على مستوى الفئات أو عدد المشاركين، ويتم دائمًا اختيار مسار المنافسات بعناية ليوفر الأمان للمشاركين والاستمتاع بالمناظر الجميلة لمنطقة ند الشبا وإطلالاتها المسائية على برج خليفة.

وتتضمن الدورة هذا العام منافسات في ثلاث رياضيات هي: البادل تنس، والدراجات الهوائية ، والجري والتي تتضمن كل منها عدة فئات يتاح التسجيل للمشاركة فيها لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة للرجال والنساء، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات واللاعبين المحترفين للمشاركة في الدورة.

وام/آمال عبيدي/عوض المختار/مصطفى بدر الدين

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