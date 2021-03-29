52 دولة تؤكد مشاركتها في أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

المصدر: وام

أغلقت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باب التسجيل في الثانية عشرة من منتصف ليل أمس للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو المقرر لها يومي 2 و 3 ابريل المقبل على صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتأكدت مشاركة 353 لاعبا ولاعبة من 52 دولة حول العالم في البطولة التي ستقام على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى في الفئات المسموح لها وهي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود - رجال وسيدات وأساتذة.

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أنه تم اختيار 14 حكما من أكفأ حكام العالم لإدارة نزالات البطولة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم تخصيص يوم الجمعة للحزامين البنفسجي والبني للأساتذة والرجال والبنفسجي للسيدات، فيما سيكون السبت مخصصا لنزالات الحزام الأسود للرجال والأساتذة والبني والأسود للسيدات.

وقال البحري : جولة أبوظبي جراند سلام من أهم الجولات كونها تمنح الفائز بالمركز الأول فيها 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ولا تتساوى معها أي جولة أخرى سوى جولة ريو دي جانيرو، فيما تحظى جولات ميامي وموسكو وغيرها ب 2000 نقطة فقط في التصنيف، كما أن جولة أبوظبي ستكون الختامية بالنسبة لموسم التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبناء عليه سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي على هامشها، وسيتم تقديم 16 جائزة ل 16 لاعبا ولاعبة حزام أسود من الفائزين بالتصنيف.

وعن الدول المشاركة بلاعبين ولاعبات في جولة أبوظبي جراند سلام يومي الجمعة والسبت .. أضاف البحري: سيكون للبرازيل حضورا قويا من خلال التواجد بـ 163 لاعبا ولاعبة في مختلف الفئات، وستليها الإمارات بـ 62 لاعبا على رأسهم بطلنا العالمي فيصل الكتبي، والصاعد العالمي أيضا عمر الفضلي بطل جولة موسكو الأخيرة، ثم كولومبيا بـ 20 لاعبا ولاعبة، وروسيا بـ 10 لاعبين ولاعبات، والأردن بـ 9 لاعبين، بالإضافة إلى أعداد محدودة من 47 دولة أخرى.

أما عن أبرز الأسماء من الأبطال المصنفين والنجمات العالميات الذين أكدوا مشاركتهم فقد أكد البحري أن أغلب نجوم وأبطال العالم سوف يكونوا جزءا من الحدث، وعلى رأسهم اللاعبين فرانشيسكو جوناس أندرادي، وهياجو جورج، ولوكاس بينهيرو، وجابريل سوزا، ولياو ساجيورو، والبحريني علي منفردي، ودييجو باتو باتيستا، واسبن ماثيسين، وتياجو ماسيدو، وكلاديو كالاسانس، وجوتيري باربوسا، وجايمي كانوتو، وايزاك براز، وتومي لانجكر، وأدام ورزنيسكي، وباتريك جوديو، وجوتنبرج بيريرا، ووالاس كوستا ، واللاعبات بريندا لاريسا، وإليانا كاروني، واريادني أوليفييرا، وأنا رودريجيز، وبيتريسا ميسكيتا، ولاريسا بايز، ولويزا مونتيرو، وجوليا بوشر، وجابرييل بيسانها، وكيندل ريوزينج"، وكلهم يبحثون عن الوصول لأفضل جاهزية من أجل خوض منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام على نفس الصالة خلال الفترة من 6 إلى 9 ابريل المقبل.

وشدد البحري على أن اللجنة المنظمة سوف تلزم كل المشاركين بالبروتوكول الصحي المعتمد في سلسلة بطولات الرابطة والذي يستجيب لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، بداية من تعقيم المرافق، وتطبيق نظام المنطقة المنعزلة" الفقاعة"، وإخضاع الجميع للفحوص اليومية، والزام كل الحضور في الصالة من اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين بارتداء الأقنعة والقفازات باستثناء المتنافسين فقط على البساط.

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