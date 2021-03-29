النصر يستضيف بني ياس في ذهاب نهائي دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستضيف النصر في السابعة والربع من مساء غد الثلاثاء، نظيره بني ياس في ذهاب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال.

فيما يلتقي شباب الأهلي وحتا في السابعة والربع من مساء غد الثلاثاء، على صالة نادي عجمان، في مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع لدوري هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف بني ياس لقاء الإياب أمام النصر يوم الجمعة المقبل، وفي حالة تبادل الفريقان الفوز، ستكون هناك مباراة فاصلة حاسمة يوم 6 أبريل في صالة نادي العين.

وصعد النصر إلى الدور النهائي، بعد الفوز على شباب الأهلي 3 - 2 في المباراة الفاصلة، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-0، فيما تأهل بني ياس إلى الدور النهائي، بالفوز ذهاباً على حتا 3-0، وإياباً 3 -1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز