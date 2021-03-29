نادي الشارقة الرياضي للمرأة يشارك في بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة

المصدر: وام

يخوض ثلاثي نادي الشارقة الرياضي للمرأة تجربة عالمية جديدة في لعبة المبارزة خلال المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستضيفها القاهرة من 3 حتى 11 أبريل المقبل وسط كوكبة من نجوم العالم في اللعبة حيث ينتظر أن يشارك بها 750 لاعبا ولاعبة يمثلون 55 دولة من مختلف دول العالم.

ويمثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاعبات زينب الحوسني وفجر المرزوقي وشيخة الزعابي ومنهن من يشارك لأول مرة وبالتالي ستكون المنافسة فرصة مثالية لمزيد من الخبرات للمستقبل .

و وجهت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة شكرها إلى الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة على ما يبذله من أجل تطوير اللعبة ومنح بناتنا وأبنائنا فرصة المشاركة في مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى و تنظيم معسكرات لها ثمارها الإيجابية.

وقالت ان التنسيق والعمل المتعاون والتخطيط الاستراتيجي بين اتحاد المبارزة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وبقية الأندية التي تمارس اللعبة سيجعل المنظومة تسير بشكل إيجابي نحو تحقيق الأهداف المرجوة .

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