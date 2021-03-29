«دبي الرياضي» و«هيئة المعرفة» يطلقان «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدورة الرياضية «ألعاب مدارس دبي»؛ الدورة الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي التي تنظمها شركة «إي أس أم»، ويشارك فيها 106 مدارس خاصة بدبي، وتهدف إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

وشهدت الأدوار الأولى من منافسات الألعاب الافتراضية التي تضمها الدورة وهي الشطرنج ولعبة كرة القدم الإلكترونية فيفا 2021 مشاركة أكثر من 1500 طالب، تنافسوا عبر شبكة الإنترنت، وتأهل منهم 16 طالباً في كل فئة من الفئات الست المختلفة، كما ستقام يومي 9 و10 أبريل المقبل منافسات بطولة سباق السيارات الإلكترونية «دوري روكيت الافتراضي» وسجل في البطولة حتى الآن أكثر من 500 طالب.

وسجل حتى الآن أكثر من 2000 طالب للمشاركة في منافسات دورة ألعاب مدارس دبي، كما اشترك ما يقارب 500 معلم في التربية البدنية لمشاركة خبراتهم الرياضية لمساعدة مدارسهم على التفوق في الألعاب المختلفة.

وتتضمن ألعاب مدارس دبي 14 لعبة رياضية مختلفة منها كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، السباحة، تنس الطاولة، الدراجات الهوائية، كرة الماء، الشطرنج، الغولف، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، ألعاب لأصحاب الهمم، كرة الشبكة، الرياضات والإلكترونية.

فئات عمرية

وتشارك في الدورة فرق من مختلف الفئات العمرية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة للأولاد والبنات، ويتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، وتتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية. وتتاح المشاركة بالمجان لجميع المدارس والطلاب لإتاحة الفرصة لتسجيل كل الفرق والطلاب من مختلف المستويات البدنية، ويتواصل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة.

ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم هذه المبادرة إلى تطوير الرياضة في القطاع المدرسي تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

هدف

كما تهدف «ألعاب مدارس دبي» إلى تعزيز الرياضات المدرجة في أندية دبي من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس، ومن أجل اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلاب، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة.

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