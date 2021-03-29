«الطيار» لزايد بن حمدان بطل «سباق مروح»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

توج القارب «الطيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بطلاً لسباق مروح للمحامل الشراعية 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وشهد السباق اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بحضور عبيد خلف المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

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