بطولة الحبتور «25 k» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

رحب خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور بالمشاركات في النسخة الأولى من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات «25 k»، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الرابع من شهر أبريل المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بمجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور غراند بالجميرا بمشاركة 55 لاعبة واعدة من 17 دولة.

وأعرب الحبتور خلال المؤتمر الصحافي لقرعة البطولة، عن سعادته بتنظيم البطولة للمرة الأولى، وقال إن دولة الإمارات واحة السلام والأمن والأمان بالعالم كعادتها تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية، وها هي تصنع الفارق مجدداً وتخلق أجواءً إيجابية للرياضيين، وكعادة المجموعة تطرح بطولات جديدة ، وهي بطولة للسيدات تبلغ جوائزها 25 ألف دولار.

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