ختام ناجح لبطولة الإسكواش بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اختتمت بنجاح دورة الإسكواش الأولى، التي أقيمت بنادي الفجيرة للتنس على مدار يومين، بمشاركة 32 لاعباً من جنسيات وفئات مختلفة خاضوا 64 مباراة وتوج الثنائي المصري يحيي القباني والباكستاني، محمد جهانكير بلقب البطولة وجاء في المرتبة الثانية كل من الويلزي تيا بيل موراي والهندي بيتر سكايز.

وشهد افتتاح البطولة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، وقام بتكريم الرعاة الرسميين للبطولة بحضور عبدالغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وصلاح الحمد مدير النادي.

وقال عبدالغفور بهروزيان: نحن سعداء بالنتائج التي تحققت ضمن بطولة الإسكواش الأولى التي أقيمت في الفجيرة وكان واضحاً حماس اللاعبين، مشيراً إلى نجاحهم في تنظيم النسخة الأولى بطريقة احترافية ونتطلع إلى بطولات أخرى مماثلة قريبًا، وأضاف: نحن فخورون بمستوى الاحتراف الذي أظهره اللاعبون في هذين اليومين ونود أن نهنئ الفائزين على جهودهم المبذولة، كما نعرب عن تقديرنا للجهود الكبيرة وراء هذا النجاح من الإدارة والشركاء والرعاة وجميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه البطولة.

بدورها قالت هانية ريجي، مدير التسويق بنادي الفجيرة للتنس: تم تسويق البطولة من خلال التواصل مع أندية الإسكواش المختلفة في الإمارات، ونحن نعتبر الهدف الرئيسي من البطولة هو تعزيز الشغف لرياضة الإسكواش من النادي ولاعبيه. وقد أشاد المشاركون والحضور بكل الاستعدادات والجهود المبذولة من أجل هذه البطولة، ونحن فخورون بأننا جعلناها تجربة رائعة للاعبين الذين أظهروا أفضل ما لديهم في المباريات.

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