الشارقة والفجيرة للفنون القتالية يتألقان في «كأس التايكواندو»

المصدر: متابعة – محمد فضل

نظم اتحاد الإمارات للتايكواندو يومي الجمعة والسبت الماضيين منافسات بطولة كأس الاتحاد للمواطنين والمواطنات بمشاركة 8 أندية وفرق وذلك بالقاعة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية.

وأسفرت نتائج بطولة الرجال عن فوز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول محرزاً خمس ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني بثلاث ذهبيات وفضية وحل اتحاد كلباء في المركز الثالث بثلاث فضيات وبرونزيتين.

وفي بطولة السيدات، تمكنت لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية من الفوز بالمركز الأول، بواقع ست ذهبيات وفضيتين، بينما حل اتحاد كلباء في المركز الثاني، برصيد ذهبيتين وثلاث فضيات، وجاء دبا الفجيرة الرياضي ثالثاً بـ«فضيتين» وبرونزيتين.

وبارك العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو للفائزين بالمراكز الأولى، وأشاد بجهود المدربين والمدربات لدورهم البارز في التغلب على معوقات التدريب خلال جائحة «كورونا» والمضي بتطويرها، ومثنياً على الدور البارز للمحكمين ودورهم في إنجاح المنافسات، متمنياً لأسرة التايكواندو المزيد من النجاح خلال البطولات المقبلة.

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