أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تستضيف نجوم العالم في نسختها الـ 12

المصدر: وام

كشف " اتحاد الإمارات للجوجيتسو " عن مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين في النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتطلّع عدد من حاملي ألقاب النسخ السابقة إلى تحقيق المزيد من الانتصارات على بساط جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، ضمن البطولة الأكبر والأكثر تميزاً في عالم الجوجيتسو في الفترة ما بين 6 و 9 أبريل المقبل.

وأشاد البرازيلي جواو جابرييل سوزا، الفائز بذهبية فئة 62 كجم في النسخة 11 من البطولة، بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مشيراً إلى نجاحه في تهيئة الظروف اللازمة لانطلاق البطولة، وتحقيق حلم محبي الرياضة في كل أنحاء العالم بالعودة من أجل الفوز مجدداً باللقب.

وقال سوزا: "تُعدّ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أضخم فعاليات الموسم، لا سيما أنّها تستضيف نخبة الرياضيين وتتميّز بأعلى مستويات التنظيم، فضلاً عن كونها منصةً مثاليةً لاختبار المهارات والقدرة على مواجهة أفضل رياضيي الجوجيتسو في العالم ..وأتطلع قُدماً إلى بدء منافسات هذه البطولة وانطلاق مشواري نحو الفوز بالميدالية الذهبية من جديد".

من جانبها، أعربت جابرييلي بيسانها، اللاعبة البرازيلية الفائزة بذهبية 90 كجم خلال مشاركتها السابقة في البطولة عام 2019، عن تطلعها لتقديم عروض قوية أخرى في النسخة 12 من البطولة.

و قالت بيسانها -التي تُعد من أبرز النجمات الواعدات من حاملي الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو- : "الفوز بذهبية عام 2019 كان محطةً مهمة في مسيرتي الرياضية، وأطمح للفوز بها مجدداً ..فهي البطولة الأفضل لاختبار القدرات في مواجهة أبرز رياضيي الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم، وأنا أعشق خوض المنافسات في أبوظبي".

على صعيد متصل يستعد البطل البولندي آدم واردزينسكي، الفائز بفضية وزن 94 كجم خلال النسختين السابقتين من البطولة، لتحقيق نتيجة أفضل في بطولة هذا العام.

وقال واردزينسكي: "كان عاماً صعباً على جميع الرياضيين، وأنا سعيد لحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على متابعة جهوده لتنظيم هذه البطولة المرموقة، فلدي الكثير من الذكريات الرائعة خلال مشاركاتي في النسخ السابقة.

ويعمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن كثب مع جميع الهيئات الصحية المحلية والاتحادية لضمان بيئة آمنة وصحية لمئات المشاركين من رياضيين ورياضيات وأساتذة وناشئين قادمين من مختلف دول العالم.

وتنطلق النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسط إجراءات صحية احترازية دقيقة مع الالتزام بأكثر تدابير الصحة والسلامة صرامة لضمان سلامة جميع المشاركين؛ إذ سيخضع جميع الرياضيين والمسؤولين والإداريين والموظفين إلى اختبارات PCR بشكل دوري، وسيُطلب منهم الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتبدأ فعاليات البطولة بمنافسات فئة الشباب يوم الثلاثاء 6 أبريل /تحت 18 وتحت 21 عاماً/، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ يوم 8 أبريل، وتستكمل يوم 9 أبريل وهو اليوم الختامي للبطولة.

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