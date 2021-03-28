نادي دبي لأصحاب الهمم ينتزع درع دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت صالة نادي خورفكان للمعاقين ختام مباريات موسم 2020- 2021 من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة والتي إنتهت بتتويج نادي دبي لأصحاب الهمم وحصوله للمرة الثانية على التوالي لقب الدوري ، بعد منافسة حامية مع نادي خورفكان للمعاقين ونادي الثقة للمعاقين ونادي العين

و شهد اليوم الختامي على إقامة مباراتين، جمعت الاولى نادي الثقة للمعاقين مع نادي العين لأصحاب الهمم، في مباراة تنافسية سعى من خلالها نادي الثقة لتحسين موقعه في الترتيب بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في البطولة، في حين أن نادي العين لأصحاب الهمم يحتل المركز الرابع بغض النظر عن نتيجة المباراة.

جاءت المباراة ممتعة ومتقاربة المستوى بين الفريقين، وهذا ما كان واضحاً في الشوط الاول الذي انتهى بنتيجة التعادل 12 نقطة لكل فريق، واستمر التكافؤ في الشوط الثاني الذي تمكّن فيه نادي العين من التفوق بفارق بسيط بواقع 26 نقطة لنادي العين مقابل 24 نقطة لنادي الثقة، ليدخل لاعبو الثقة الشوط الثالث بشكل مغاير تماماً فسيطروا عليه بشكل شبه كامل، وأنهوا الشوط لصالحهم بنتيجة 44 نقطة مقابل 32 نقطة لنادي العين، ثمّ عاد نادي العين في الشوط الرابع والاخير الى الأداء القوي وقلّص الفارق بالنتيجة، لكنه فشل في تحقيق فوزه الأول بالبطولة، لتنتهي المباراة لمصلحة نادي الثقة للمعاقين الذي فاز بنتيجة 57 نقطة مقابل 46 نقطة لنادي العين لأصحاب الهمم.

وشهدت المباراة الثانية على مباراة قمة حيث جمعت المتصدر نادي دبي لأصحاب الهمم مع نادي خورفكان للمعاقين

كانت المباراة عند حسن الظن بها، فقد شهدت على مباراة تنافسية عالية المستوى من الفريقين، فانتهى شوطها الأول بتقدم نادي خورفكان بنتيجة 12 نقطة مقابل 7 نقاط لنادي دبي، ليتابع نادي خورفكان تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه بنتيجة 25 – 16، وعلى الرغم من تقارب المستوى بشكل كبير في الشوط الثالث لكن لاعبو خورفكان واصلوا تألقهم لينتهي بنتيجة 41 – 31، أما الشوط الرابع فكان متكافئاً للغاية واستمرت المباراة على نفس فارق النقاط العشر، ليفوز في ختامها نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 49 نقطة مقابل 39 لنادي دبي لأصحاب الهمم.

وبهذه النتيجة توج نادي دبي بدرع دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للمرة الثانية على التوالي، متقدماً على نادي الثقة الذي جاء ثانياً، ونادي خورفكان الذي احتل المركز الثالث، في حين اكتفى نادي العين بالمركز الرابع بعد أن جمع 6 نقاط فقط .

وبعد نهاية مباريات الدوري بارك سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس نادي الثقة للمعاقين الفوز لنادي دبي لأصحاب الهمم وتحقيقه هذا الإنجاز، متوجها بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمهم الكريم لأصحاب الهمم ، كما أنه أشاد بالمستوى العالي الذي قدمته جميع الأندية في البطولة التي خرجت بأجمل شكل ممكن ولم تحسم إلا مع الصافرة النهائية للدوري، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدولة، واكتشاف المواهب الواعدة وتقديم الدعم اللازم لها للظهور بأفضل صورة ممكنة لافتاً الى سلة الكراسي المتحركة تعتبر من الالعاب المحبوبة جدا لاصحاب الهمم ،وقال : نأمل ان تشهد النسخة المقبلة انضمام العديد من الاندية للمنافسة في المسابقة التي اثبتت انها ذات شعبية كبيرة واستطاعت ان تجمع اصحاب الهمم في مكان واحد ونحن في اللجنة البارالمبية حريصين لمواصلة النجاح في تنظيم هذا الدوري .

ومن جهته أعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، عن سعادته الغامرة بما شاهده من أداء ومستوى عالي جداً في هذه النسخة التي شهدت على منافسة لا مثيل لها، والدليل على ذلك تساوي الفرق الثلاث

كما أنه أكدّ على اهمية الدوري في تحسين مستوى اللاعبين وزيادة خبراتهم، وأنها كانت الوسيلة الأمثل لاكتشاف المواهب الواعدة، وأفضل اللاعبين القادرين على تمثيل منتخب الإمارات على الكراسي المتحركة بالشكل الأمثل.

واختتم المهيري حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه النسخة من الدوري في هذا الموسم، من الشريك الإستراتيجي للجنة أندية أصحاب الهمم والمتطوعين والكوادر الطبية واللاعبين وكوادرهم التدريبية والفنية، وغيرهم من العناصر الذين تركوا الأثر الطيب على نجاح هذه النسخة الرائعة.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد الأمين المالي للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية ورئيس نادي خورفكان للمعاقين ان التطور الكبير الذي شهده الدوري لسلة الكراسي المتحركة للموسم الحالي مقارنة بسابقه، يؤكد مدى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ لهذه الفئة من المجتمع الإماراتي، خصوصاً أن الإمارات وبفضل الرؤى الثاقبة لأصحاب السمو من الدول الرائدة عالمياً على صعيد دعم أصحاب الهمم في كافة المجالات وبالتأكيد الرياضية منها”.

موضحاً: “دوري سلة الكراسي المتحركة يمثل امتداداً للعديد من الاحداث الناجحة في الدولة

مهنآ نادي دبي لأصحاب الهمم على الفوز بلقبه الثاني بسلة الكراسي المتحركة وقال نتطلع لهذا الدوري وبطولات سلة الكراسي المتحركة مواصلة ازدهارها لما فيه من خدمة لمصلحة منتخبات الدولة”.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز