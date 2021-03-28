إطلاق اسم "حمدان بن راشد" على بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة

المصدر: وام



أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم " طيب الله ثراه " على النسخة الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم " دبي 2021 " و التي تنطلق بعد غد "الثلاثاء" بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

أعلن ذلك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم وقال إنه تم التنسيق مع مجلس دبي الرياضي، والاتحاد الدولي للريشة الطائرة على تغيير مسمى البطولة بعدما أجمع " أصحاب الهمم" بنادي دبي على هذا الإسم عرفانا وتقديرا للداعم الأكبر للنادي وحركة " أصحاب الهمم" في الإمارات و دبي.

وقال: " ندعو الله من أعماق قلوبنا أن يشمل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه بعظيم رحمته ومغفرته وأن يدخله فسيج جناته، فهو رمز من رموز العطاء والإنسانية الذي لن ينسى لأن بصماته الطيبة موجودة في كل مكان، وإرثه واضح في كل المجالات".

و أشار بالرقاد إلى أن " أصحاب الهمم" لن ينسوا الأب الروحي لهم مؤكدا أن مكانته باقية في قلوب الجميع بما قدمه من دعم لهم طيلة العقود الماضية، لينتقل نادي دبي لأصحاب الهمم و يتطور ليصبح أفضل ناد بإمكاناته البشرية والفنية والمادية في العالم بأسره، باعتراف كل المسؤولين في الاتحادات القارية والدولية.

من جانبه قال ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم زرع الإرادة والثقة والعزيمة لدى " أصحاب الهمم" وسقاها من عطائه وحبه وكرمه وأجزل العطاء حتى آتت ثمارها وبات " أصحاب الهمم" عناصر فاعلة في المجتمع و أبطالا على المنصات العالمية وقيادات في المؤسسات الدولية.

وأضاف: " سيبقى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قلوب" أصحاب الهمم" فهو صاحب القلب الكبير و كان الداعم الأكبر لنادي دبي لأصحاب الهمم وحركة "أصحاب الهمم" في الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه التحديد".

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