جوجيتسو الوحدة والعين يتألق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شهدت صالة جوجيتسو أرينا، في مدينة زايد الرياضية، بالعاصمة أبوظبي أمس، ختام الجولة الثانية من دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة مميزة لمجموعة من أبرز لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى 16 من أندية وأكاديميات الدولة.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، إضافة إلى مجموعة من مسؤولي، وممثلي الأندية، والأكاديميات المشاركة.

وواصل لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تألقهم، خلال منافسات الجولة الثانية، ونجحوا في المحافظة على مكتسبات الجولة الأولى من البطولة، التي تعد من أهم البطولات على الساحة المحلية.

وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً نجح لاعبو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تسجيل 3770 نقطة، ما وضعهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العبن 3190 نقطة في المركز الثاني، وحصد لاعبو الوحدة 2950 نقطة في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً تمكن لاعبو العين من تسجيل 5150 نقطة، وضعتهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو بني ياس 2830 نقطة، أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو الوحدة في المركز الثالث بـ 2350 نقطة، وعلى صعيد فئة الكبار سجل لاعبو الوحدة 3860 نقطة في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العين 2260 نقطة، في المركز الثاني، وحل لاعبو بني ياس في المركز الثالث بتسجيلهم 1790 نقطة.

إشادة

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمستوى الكبير، الذي أظهره اللاعبون على البساط، مؤكداً أن الأداء يتطور من جولة إلى أخرى، ما يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الفنية للأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين للظهور بهذا المستوى المشرف، وتجهيزهم لخوض الاستحقاقات العالمية المقبلة، وأضاف البطران أن جوجيتسو الإمارات يبشر ويعد بالكثير من الإنجازات المقبلة.

وأوضح البطران أن خطط الاتحاد خلال الفترة الماضية أثبتت كفاءتها بدعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة لإعداد جيل قوي من اللاعبين، موضحاً أن تلك الخطط ترجمت على أرض الواقع، اليوم، وتجسدت من خلال أداء نموذجي للأبطال، الذين يدركون أهمية هذه المرحلة للتألق في هذه الرياضة.

وأشاد البطران بتحمل اللاعبين لكامل المسؤولية المتعلقة بالتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد، وتقدم بالشكر لكل الجهات الشريكة والداعمة لأفضل الممارسات الصحية، انطلاقاً من الحرص على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في وضع سلامة وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية.

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