العوضي نجم «دولية الدراجات المائية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

تألق البطل الإماراتي سلمان العوضي في الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على شاطيء جزيرة الحديريات محرزاً المركز الأول في فئة «جالس جي بي 2»، والثاني في فئة «جالس محترفين 1»، بعد خليفة بالسلاح، كما جاء العوضي ثالثاً في فئة «واقف جي بي 1»،التي احرز لقبها الفرنسي ستيفن دولياك بينما حل سلطان الحمادي ثانياً،وفي فئة «واقف جي بي 3» أحرز المركز الأول عامر حوير، وحل عبد الله الحمادي ثانياً وخليفة المرزوقي ثالثاً.

تابع البطولة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي،وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن البطولة أصبحت مدرسة لكل المتسابقين الإماراتيين من ناحية التحضير للمشاركات الدولية.

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