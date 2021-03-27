منتخب الجودو يبدأ تحدي «تبليسي غراند سلام» اليوم

المصدر: (تبليسي - وام)

يبدأ منتخبنا للجودو اليوم مشواره في بطولة تبليسي غراند سلام للجودو في جورجيا، ويخوض فيكتورسكرتوف لاعب المنتخب «المصنف السادس بالبطولة أول نزالاته في وزن تحت 73 كغم مع الفائز من لقاء البلغاري مارك هريستوف والسلوفاكي بانسكي بورنو.

كما يلتقي لاعبنا إيفان ريمارينكو غداً في وزن تحت 100 كغم مع المتأهل من لقاء النيوزيلندي كوستر جاسون وبطل جورجيا للفئات العمرية ونيس سانبلديز. يشرف على استعدادات اللاعبين ، وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو: مشاركة منتخبنا في بطولة جورجيا، تأتي بطموحات جديدة بعد التعاقد مع مدرب جديد يمتلك خبرة كبيرة الهائلة نأمل نأمل أن تساعد على تحقيق إنجاز بأولمبياد طوكيو.

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