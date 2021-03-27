الوحدة والعين.. صدارة دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

فاز الوحدة بالمركز الأول في فئة الناشئات تحت 16 عاما بالجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية محققاً 3590 نقطة، وجاء بالمز الرياضية (تيم 777) في المركز الثاني بـ 2450 نقطة ثم أكاديمية الجزيرة، وحصدت لاعبات الوحدة المركز الأول فئة الكبار وحققن 5090 نقطة، وجاء العين ثانياً، وأكاديمية بالمز سبورت«777» ثالثاً.

وفاز العين بلقب فئة الشابات تحت 18 عاماً وحققن 4370 نقطة،وجاء الوحدة ثانياً،والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وتصدرت لاعبات الوحدة فئة الكبار وحققن 5090 نقطة، وجاء العين ثانياً، وأكاديمية بالمز سبورت«777» ثالثاً،وأقيم مهرجان الجوجيتسو للصغارعلى هامش البطولة.

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