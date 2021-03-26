الوحدة والعين.. صدارة دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز الوحدة بالمركز الأول في فئة الناشئات تحت 16 عاما بالجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، والتي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية محققاً 3590 نقطة، وجاء بالمز الرياضية (تيم 777) في المركز الثاني بـ 2450 نقطة ثم أكاديمية الجزيرة،وحصدت لاعبات الوحدة المركز الأول فئة الكبار وحققن 5090 نقطة، وجاء العين ثانياً، وأكاديمية بالمز سبورت«777» ثالثاً

وفاز العين بلقب فئة الشابات تحت 18 عاماً وحققن 4370 نقطة،وجاء الوحدة ثانياً،والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وحصدت لاعبات الوحدة المركز الأول فئة الكبار وحققن 5090 نقطة، وجاء العين ثانياً، وأكاديمية بالمز سبورت«777» ثالثاً،شهدت الجولة مشاركة ما يزيد عن 150 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات مختلفة وسط إجراءات احترازية صارمة،وسبق انطلاق الجولة تنظيم مهرجان الجوجيتسو للصغار على هامش البطولة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على تسليط الضوء على المواهب التي ستشكل اللبنة الأساس وعماد الأندية والأكاديميات والمنتخبات.

حضر الفعاليات كل من محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومحمد بن دلموج، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

من ناحية أخرى تنطلق غداً السبت الجولة الثانية من دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وسط منافسات قوية من لاعبي الوحدة والعين وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لتأكيد التفوق.

الأقوى

وأكد محمد الظاهري، أن ما شهدته الجولة الثانية من دوري أم الإمارات لجوجيتسو السيدات من مستويات فنية رفيعة لللاعبات يؤكد أن هذه النسخة ستكون الأقوى على الإطلاق، وقال: تعد البطولة جسراً للعبور إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف: اتحاد الجوجيتسو وبدعم من القيادة الرشيدة حريص على توفير المنصات النموذجية وتنظيم الفعاليات الرائدة التي تشرع الأبواب أمام تألق المرأة الإماراتية وترسيخ حضورها في المناسبات الرياضية الكبرى، وتحفيزها على الإبداع.

مواهب

وتابع: دوري أم الإمارات للجوجيتسو ساهم في تأسيس قاعدة صلبة للمواهب النسائية الوطنية،وأصبحت لاعبات مثل بلقيس الهاشمي ووديمة اليافعي وغيرهما رقماً صعباً في هذه الرياضة، ويساهمن في التحليق باسم الإمارات عالياً في البطولات الإقليمية والدولية.

وأثنى الظاهري على التنظيم الرائع للبطولة، مؤكداً أن صالة جوجيتسو أرينا جديرة بتنظيم أهم بطولات العالم على غرار بطولة أبوظبي غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، كما نوه بالإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المشاركين، الأمر الذي يشيع أجواء استثنائية من الطمأنينة والراحة النفسية ويدفع باتجاه الإقبال المتزايد على المشاركة في بطولات الاتحاد المختلفة.

وعي

وأكد فادي بغدادي، المدير العام لشركة بريمير موتورز أحد الرعاة الرسميين لدوري أم الإمارات للجوجيتسو أن مشاركة المرأة في رياضة الجوجيتسو يعكس وعيها بأهمية دورها والاستمرار بتحقيق الإنجازات، ونفخر نحن في الشركة بدعم بطولات الاتحاد المحلية، ونتطلع إلى رؤية منافسات قوية.

وعبرت ميرا خلفان الشامسي «حزام أبيض/ رمادي» من فئة الناشئات وزن 52 كجم ولاعبة أكاديمية بالمز الرياضية (تيم 777 ) عن سعادتها باعتلاء منصة التتويج خلال مهرجان الجوجيتسو للصغار وحصولها على الميدالية الذهبية مؤكدة أنها ستواصل اجتهادها لمواصلة مشوارها الناجح في هذه الرياضة.

وقالت البطلة الإماراتية وديمة اليافعي من أكاديمية نادي العين للجوجيتسو فئة الكبار وزن 45 كجم والتي فازت في جميع نزالاتها ضمن الجولة الثانية أن مجتمع الجوجيتسو سعيد، للعودة إلى أجواء المنافسات، مؤكدة أنها خاضت نزالات قوية ما يشير إلى ارتفاع مستوى البطولة،وأشارت إلى أنها تستعد للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الشهر المقبل آملة في تحقيق أفضل إنجازاتها.

وقالت زهرة الظاهري من أكاديمية نادي الجزيرة للجوجيتسو فئة الكبار وزن 45 كجم إنها تهدف دائماً إلى الفوز وتحقيق التطور المستمر على الصعيد الفردي لكن الهدف الأهم الذي تجمع عليه هي وزميلاتها يكمن في مساعدة نادي الجزيرة على اعتلاء منصة التتويج في ختام الموسم.

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