منتخبنا الوطني للجودو يخوض تحدي بطولة تبليسي جراند سلام

المصدر: وام

يخوض لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف غدا " السبت " أولى نزالاته في بطولة تبليسي جراند سلام للجودو لعام 2021 التي يستضيفها الاتحاد الجورجي بصالة قصر الرياضة الجديد في مدينة تبلسي الجورجية خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الحالي بمشاركة 464 لاعبا ولاعبة من 80 دولة .

ويشارك فيكتور، المصنف السادس في بطولة تبليسي جراند سلام للجودو لعام 2021 .. في وزن " تحت 73 كجم"، حيث يلتقي بعد ظهر غد " السبت " مع الفائز من لقاء اللاعب البلغاري الشاب مارك هريستوف والصاعد السلوفاكي بانسكي بورنو.

كما سيلتقي لاعبنا إيفان ريمارينكو بعد غد " الأحد " في وزن " تحت 100 كجم " مع المتأهل من لقاء المخضرم النيوزيلندي كوستر جاسون "38 سنة" وبطل جورجيا للفئات العمرية ونيس سانبلديز"22 سنة".

وكانت قرعة البطولة قد بدأت بدقيقة صمت لوفاة لاعب الجودو الياباني توشيهيكو كوجا، الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد برشلونة 1992 في الوزن الخفيف، وفضية أولمبياد أتلانتا 1996، في وزن خفيف الوسط.

وأكمل فيكتور وإيفان جميع الاستعدادات الفنية والبدنية بإشراف المدرب المالديفي فياسيسلاف باكال لخوض منافسات المرحلة الأولى من نزالات البطولة تطلعا للتأهل للدور الثاني والاقتراب من منصة التتويج في الوزنين.

وتقام منافسات البطولة في 3 أبسطة بالصالة الرياضية الجديدة، وتتواصل تصفيات منافسات البطولة حتى موعد الحفل الختامي المقرر له مساء بعد غد " الأحد"، لتتجه بعدها الانظار لبطولة آسيا المقرر إقامتها في قرغيزستان، ثم بطولة العالم للجودو التي ستقام في يونيو بالعاصمة المجرية بودابست، قبل السفر لدورة طوكيو المقررة في يوليو 2021.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن مشاركة منتخبنا في بطولة جورجيا الحالية، تأتي بطموحات جديدة بعد التعاقد مع مدرب جديد يمتلك الخبرة والقدرات الفنية الهائلة التي نأمل أن تفي بآمالنا في تحقيق إنجاز جديد بدورة طوكيو الأولمبية وهو حصد ميدالية وصعود منصات التتويج، مثلما كان عليه الأمر في ريو دي جانيرو 2016.

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