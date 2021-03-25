انطلاق الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو غدا

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق غدا في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو بمشاركة واسعة من لاعبات الأندية والأكاديميات داخل الدولة، وتقام المنافسات ضمن 3 فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً.

وشهدت الجولة الأولى من دوري «أم الإمارات» تألق لاعبات أندية العين والوحدة والجزيرة والظفرة وأكاديمية بالمز سبورت «777»، حيث نجحن في حصد أكبر عدد من الميداليات.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو أن الجولة الثانية تعد تكملة للمشهد الفني الرائع الذي طغى على منافسات الجولة الأولى، وقال: لاحظنا خلال الأعوام الماضية أن بطولات الجوجيتسو المخصصة للسيدات لا تقل حماسة وتنافسية عن منافسات الرجال، حيث أثبتت بنت الإمارات أنها على قدر المسؤولية والتحدي وتملك القدرة على تمثيل الدولة بأفضل صورة في البطولات المحلية والعالمية.

وأوضح المنهالي أن الأداء الذي قدمته اللاعبات على البساط في الجولة الأولى، يبرز أهمية التدريبات عن بعد والمعسكرات التي نظمها الاتحاد خلال فترة توقف البطولات، مما ساهم في سرعة استعادتهن للياقتهن البدنية وتطوير الجوانب الفنية لديهن.

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