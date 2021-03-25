«جنانة» للمحامل الشراعية 22 قدماً في مهرجان الظفرة البحري غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يقام غداً، سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويستمر حتى 3 إبريل المقبل بمدينة المرفأ.

وانطلقت أمس فعاليات المهرجان بإقامة سباق التفريس الذي شهد إقبالاً كبيراً من الشباب الصغير، فيما تتواصل الفعاليات غداً بإقامة سباقي جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً وسباق التجديف الشراعي اللذين ينظمهما نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتقام السباقات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع قبل كل شيء، وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً على المشاركة في سباقي 22 قدماً والتجديف التراثي، وذلك بعدما تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالحدث.

ويقام السباق لمسافة سبعة أميال بحرية، وتقتصر المشاركة فيه على الشباب والناشئين لاسيما وأن فئة 22 قدماً مخصصة لهاتين الفئتين بهدف الإعداد للمشاركة في سباقات الفئات الكبيرة أمثال 43 و60 قدماً.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة حيث رصد 550 ألف درهم لسباق جنانة فئة 22 قدماً، و160 ألف درهم لسباق التجديف التراثي.

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن التراث البحري يشكل جزءًا أصيلاً من التراث الشعبي الإماراتي، ومن المؤكد أن مثل هذه الفعاليات والمهرجانات من شأنها أن تحافظ على إرث الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات والسباقات يحفز الشباب الصغار ويغرس في نفوسهم حب التراث الوطني الأصيل منذ الصغر، وكذلك يساعدهم على إبراز مواهبهم الرياضية واكتشافها، موجهاً الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الدائم للتراث وكافة الأحداث المرتبطة به، مؤكداً أن الجميع يسير على نهج الوالد المؤسس زايد بن سلطان طيب الله ثراه للحفاظ على كافة أشكال التراث الوطني.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمته، وشدد على أن مواصلة إقامة مهرجان الظفرة البحري للعام الثاني عشر يؤكد نجاحه وتحقيقه للأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن شاطئ مدينة المرفأ سوف يستضيف كافة فعاليات السباقات حتى الثالث من الشهر المقبل

من جهته أكد أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن المشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير واجب وطني أصيل، مثمناً دعم القيادة الرشيدة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن أهداف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مشتركة وواحدة مع أهداف المهرجان، والتي تتمثل بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية التراثية وكذلك الحديثة وجعلها واحدة من أولويات شباب الوطن.

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