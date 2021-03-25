تأهل 20 رامية إلى نهائي "رماية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات"

المصدر: البيان الإلكتروني

تأهلت 20 رامية إلى الدور النهائي من منافسات بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات في نسختها الثانية التي تقام تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وانطلقت يوم الأثنين الأول من مارس 2021 .

وشهدت البطولة تنافسا كبيرا من السيدات اللاتي قدمن للمشاركة لأول مرة نتج عنها تأهل 30 مشتركة إلى الدور النصف النهائي في هذه البطولة التي تقيمها الأكاديمية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وهذا ما دفع اللجنة المنظمة على تمديد فترة المنافسات إلى شهر كامل وذلك حتى يتم تقسيم الأشواط على شكل مجموعات منفصلة عن بعضها البعض لتقليل الازدحام في ميدان الرماية، وشهدت المنافسات حضور قوي من الراميات من بينهن صاحبات المراكز المتقدمة في مرحلة التصفيات: موزة عوض النعيمي صاحبة مجموع 97 نقطة، سلوى سالم الحضرمي 96 نقطة وشيماء محمد الكعبي 96 نقطة.

فيما يشهد الدور النهائي يوم 31 مارس منافسات لمسافة 20 متراً، وستقوم اللجنة المنظمة بتوفير المعدات والذخائر وكل ما يلزم من الأدوات التي تحتاجها المتنافسات.

جاءت إقامة البطولة لتشجيع ممارسة رياضة الرماية بصورة كبيرة على مستوى العاصمة أبوظبي خاصة بين مواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة، وعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها عدد كبير من المشاركات في البطولة، والتأكيد على الدور البارز الذي تلعبه الرماية الإماراتية في تحقيق الألقاب والإنجازات على المستوى المحلي والدولي. وذلك بفضل الإمكانيات العالية التي تتحلى بها السيدات في المجتمع الإماراتي والخطوات التي تقوم بها المؤسسات الرياضية، ما جعلها تحتل مكانة متميزة وفريدة من نوعها على خريطة الإنجازات.

إن المكتسبات المتوقعة من البطولة من خلال مرحلة التصفيات، هي تنمية المواهب وإطلاق قدراتهن في رياضة الرماية وهذا ما يعزز من طموحات وتطلعات المرأة الإماراتية في التواجد في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تساهم بتحقيق تجربة استثنائية ضمن بيئة آمنة تضمن الخصوصية للمشاركات وهذا ما يجعل رياضة الرماية بسلاح "كراكال" نموذجاً مميزاً بين الرياضات الأخرى ونافذة لمزيد من الإنجازات.

كما اوضحت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: "أنه لطالما كانت الأكاديمية حريصة على دعم وإقامة البطولات النسائية، وبالتالي فإن بطولة الرماية للسيدات تدخل ضمن برامجها الرياضية الهادفة على مدار المواسم القادمة. وتشيد بالدور الكبير لنادي كراكال للرماية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي في تنظيم واستضافة البطولة وتعاونهما الكبير من أجل إقامتها بنجاح وفقاً لكافة معايير السلامة المعتمدة من الجهات المختصة".

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