تمديد التسجيل في "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو"

المصدر: وام

قررت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تمديد فترة التسجيل في "بطولة أبوظبي جراند سلام" - التي ستقام في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي 2 و 3 أبريل المقبلين، ضمن سلسلة بطولات أبوظبي - حتى 28 مارس الجاري وذلك على ضوء الإقبال الكبير على التسجيل ورغبة لاستيعاب الأعداد المتقدمة للمشاركة.

ويتيح التمديد الفرصة أمام كل الراغبين في المشاركة بالجولة، ولا سيما أنها ستكون اختبارا قويا لكل اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الثانية عشرة التي ستقام على الصالة نفسها خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل.

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أنه سيتم تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في الإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة بما فيها نظام" المنطقة المعزولة" أو ما يطلق عليها "الفقاعة" للتحكم في حركة اللاعبين بكل المناطق التي يتواجدون بها اعتبارا من وصولهم إلى أبوظبي وحتى مغادرتهم منها، بما في ذلك مواقع الفنادق، وساحات التدريب، وصالة المنافسات وحافلات النقل، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المختصة حفاظا على اللاعبين، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي تؤكد أن صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمنظمين والحكام قبل كل شيء، وأن توفير بيئة آمنة وصحية تبقى على رأس الأولويات.

وقال البحري: " ستكون جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو هي الأقوى في العالم بعد كورونا وقبل عالمية المحترفين على ضوء الأسماء الكبيرة التي ستشارك فيها، حيث ستجمع نخبة اللاعبين واللاعبات في العالم، وستكون صالة جوجيتسو أرينا هي المنصة التي تتجه إليها أنظار كل عشاق الجوجيتسو في العالم في شهر أبريل، سواء في بطولة أبوظبي جراند سلام، أو بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، لأن من سيشاركون في الحدث الأول، كلهم من المسجلين للمشاركة في الحدث الثاني، وستشهد البطولتان الإعلان الرسمي عن نهاية التصنيف السنوي للموسم الرياضي، وسيحرص كل اللاعبين واللاعبات على حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين تصنيفهم الدولي".

من جهة أخرى أكد عدد كبير من نجوم ونجمات الجوجيتسو المصنفين عالميا مشاركتهم في بطولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي 2 و 3 أبريل المقبلين، ضمن سلسلة بطولات أبوظبي جراند سلام التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في عدد من المدن والعواصم المهمة في العالم.

ومن أبرز أسماء المشاهير في عالم الجوجيتسو الذين أكدوا مشاركتهم في الحزامين الأسود والبني اللاعبين فرانشيسكو جوناس أندرادي، وهياجو جورج، ولوكاس بينهيرو، وجابريل سوزا، ولياو ساجيورو، والبحريني علي منفردي، ودييجو باتو باتيستا، واسبن ماثيسين، وتياجو ماسيدو، وكلاديو كالاسانس، وجوتيري باربوسا، وجايمي كانوتو، وايزاك براز، وتومي لانجكر، وأدام ورزنيسكي، وباتريك جوديو، وجوتنبرج بيريرا، ووالاس كوستا. واللاعبات بريندا لاريسا، وإليانا كاروني، واريادني أوليفييرا، وأنا رودريجيز، وبيتريسا ميسكيتا، ولاريسا بايز، ولويزا مونتيرو، وجوليا بوشر، وجابرييل بيسانها، وكيندل ريوزينج.

وتضع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لمساتها الأخيرة حاليا لاستقبال الحدث، حيث يجري تجهيز 3 أبسطة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، لإقامة النزالات عليها، تمهيدا لزيادتهم إلى 7 أبسطة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي ستكون أكبر عدد من الأبسطة العاملة بشكل متوازن بعد جائحة كورونا، بما يؤكد نجاح أبوظبي في التعامل مع الجائحة، ويؤكد كذلك نجاح البروتوكول الصحي المعتمد من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لوقاية اللاعبين والحفاظ على سلامتهم، والذي تم تجريبه في الجولات السابقة بميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وريو دي جانيرو في البرازيل، وموسكو في روسيا، بالإضافة إلى جولات الدوري العالمي حول العالم، وكافة البطولات التي تنظمها الرابطة في العالم.

وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى، وتؤكد المؤشرات في التسجيل حتى الآن إلى مشاركة لاعبين من أكثر من 45 دولة من مختلف قارات العالم في تلك البطولة، علما بأن الرقم قابل للزيادة حتى موعد إغلاق باب التسجيل في 28 الجاري.

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