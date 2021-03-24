«فتيات الشارقة للشطرنج» يطلق مسابقات متنوعة في «الأيام التراثية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينظم نادي الشطرنج والفتيات بالشارقة مسابقات متنوعة عبارة عن مجموعة من الأسئلة والمعلومات الشطرنجية يومي الخميس والجمعة على هامش فعالية «أيام الشارقة التراثية»، وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بهدف تعريف الجمهور عن أهمية لعبة الشطرنج وفوائدها وربطها بالتراث الإماراتي كواحدة من الرياضات الفكرية القديمة التي نتوارثها جيل بعد جيل.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إن مشاركة النادي في فعاليات الأيام التراثية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها النادي لإنجاح كل الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تستضيفها إمارة الشارقة على مدار العام وكذلك للتعريف بلعبة الشطرنج لدى الجمهور ونشر التوعية بأهميتها في تنمية القدرات الذهنية بهدف توسيع قاعدة ممارسيها، إضافة إلى التعريف بالشطرنج الإماراتي لدى الزوار في ظل مشاركة العديد من الوفود من 29 دولة عربية وأجنبية.

وأكدت نجلاء الشامسي أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يحاول تنويع أنشطته واستثمار مختلف الفعاليات المجتمعية والثقافية لنشر اللعبة بين أفراد المجتمع، حيث يقوم النادي بتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية من أجل الارتقاء باللعبة وتطويرها.

ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على التعاون والدعم اللامحدود لمختلف أنشطة النادي وتعزيز دوره المجتمعي.

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