دعم متزايد من الرعاة لـ«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

مع الانطلاقة المرتقبة لمنافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تحت عنوان «الطريق إلى المجد» في 6 أبريل المقبل، وبمشاركة نخبة من لاعبي الجوجيتسو على الساحة العالمية، يبرز دور مجموعة من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للبطولة، الذين أسهموا في ترسيخ حضور رياضة الجوجيتسو، وانتشار ثقافتها بين شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار أشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكات الاستراتيجية، التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة، ودورها في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة من القطاعين الخاص والحكومي في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية الاتحاد بترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو، وتنظيم أهم الفعاليات العالمية، التي تعزز مكانة أبوظبي موطناً لهذه الرياضة.

وعبر أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» عن فخر الشركة برعاية بطولة أبوظبي العالميّة لمحترفي الجوجيتسو، والتي تسهم عالمياً بترسيخ هذه الرياضة واحدة من الرياضات الوطنيّة في دولة الإمارات. وأكد أن «إعمار العقارية» تولي اهتماماً بالغاً بقطّاع الرياضة واللياقة البدنيّة بشكل عام، وتقدم دعماً كبيراً لهذه المبادرة الرياضيّة الرائدة، كما تفخر بلاعبي الوطن، الذين يحرصون على رفع علم الدولة في منصات التتويج العالمية.

خبرات

من جانبه قال الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن شركة «صحة»، بصفتها الركيزة المحورية في منظومة الرعاية الصحية بأبوظبي لديها خبرات متعمقة، وسجل حافل في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، والذي يمكنها من رعاية الأحداث والفعاليات العالمية التي تستضيفها الدولة، وبالأخص العاصمة أبوظبي، التي تثبت على الدوام ريادتها في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز