تنسيق بين اتحاد الكاراتيه ونظيره الإسرائيلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره الاتحاد الإسرائيلي للكاراتيه برئاسة موشى بوتشنيك بتقنية الاتصال المرئي.

استهل رئيس الاتحاد الاجتماع بتوجيه الشكر للاتحاد الإسرائيلي على رغبته في التعاون المشترك بين الاتحادين، وقال اللواء الرزوقي: نحن على ثقة بأن مردود التعاون سيكون إيجابياً جداً وسيخدم الطرفين، وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المهمة التي تخص أوجه التعاون بين الاتحادين وتبادل الخبرات وضرورة عقد اتفاقية تعاون بين الاتحادين تشمل عدداً من البنود، منها إقامة بطولة صداقة وإقامة دورات للمدربين والحكام واللاعبين ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية وقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة لآليات تنفيذ تلك الاتفاقية.

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