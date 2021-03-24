كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو الجولة الثانية السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بعد الانطلاقة القوية للجولة الأولى من دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، تتكثف استعدادات الأندية للجولة الثانية من البطولة التي تنطلق السبت المقبل في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

ويحرص لاعبو أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على مواصلة منافساتهم القوية وتأكيد تفوقهم في الجولة الثانية، بينما تحاول بقية الأندية والأكاديميات المشاركة اللحاق بركب الصدارة وإحياء الأمل علماً بأن الدوري لا يزال في بدايته مع فرصة مواتية لتحقيق المفاجآت وقلب التوقعات.

وقال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الأداء الرفيع للاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى يعكس ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية وحضور بالنسبة إليهم وإلى مجتمع الجوجيتسو، ويوحي بأن المشهد التنافسي بين الأندية والأكاديميات المشاركة يسير في نسق تصاعدي، يواكب التطلعات وينسجم مع أهداف ورؤية الاتحاد في تنظيم البطولات التي ترتقي برياضة الجوجيتسو إلى أبعاد جديدة.

وأضاف الظاهري إن الجولة الثانية من دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تأتي قبل أسبوع واحد من انطلاقة اثنتين من أبرز البطولات العالمية وهما أبوظبي غراند سلام وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الأمر الذي سيمكّن اللاعبين من اختبار جهوزيتهم وتعزيز مستوياتهم الفنية، وخصوصاً أن هذه البطولة تعد واحدة من أهم البطولات على الساحة المحلية، وتزخر بعدد وافر من نجوم الدولة الذين خاضوا العديد من الاستحقاقات العالمية.

قيمة كبيرة

من جانبه أكد البطل عمر الفضلي من أكاديمية بالمز سبورت تيم 777 والذي ينافس في فئة الكبار عن وزن 62 كجم أن دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، يمثل بطولة ذات قيمة كبيرة لكل أبناء الإمارات وممارسي هذه الرياضة، وخصوصاً أنها رسخت مكانتها في أجندة بطولات الموسم .

وتابع الفضلي إنه وزملاءه في الفريق عازمون على المنافسة بقوة في هذه الجولة لضمان مراكز متقدمة والوقوف على منصات التتويج في ختام جولات البطولة، منوهاً بأن هذه الجولة تعد نقطة انطلاق مهمة نحو بطولتين عالميتين كبيرتين تقامان الشهر المقبل.

تصنيف

يذكر أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو كشف في وقت سابق عن اعتماد نظام تصنيف فردي للاعبين ضمن الفئات العمرية الثلاث «الناشئون والشباب والكبار»، إذ يحصد اللاعبون في كل مرةٍ يدخلون فيها البساط النقاط لأنديتهم، فيما يحصدون النقاط لتحسين تصنيفهم الفردي أيضاً، وفي ختام الموسم الجوجيتسو، سيتم تحديد أصحاب التصنيف الأفضل في جميع الفئات لتكريمهم ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

16

يمثل اللاعبون المتنافسون في البطولة 16 نادياً إماراتياً وهي العين والجزيرة والوحدة والإمارات والوصل والفجيرة للفنون القتالية و«إيه إف إن تي» وبني ياس وعجمان وشباب الأهلي دبي والشارقة الرياضي و«فريق 777» و«كوماندو جروب» والظفرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والنصر.

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