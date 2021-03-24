ختام مونديال الرماية البارالمبية بالعين اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين والتي تستضيفها إمارة أبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 دولة من مختلف قارات العالم، وشهدت البطولة مسابقة البندقية 10 أمتار - ضغط هوائي VIP وضعية الراقد (مكفوفون) مختلط الفئة TPD، وهي المرة الأولى التي تقام في بطولات كأس العالم البارالمبية على أرض الإمارات، وشارك في المسابقة ثلاثة لاعبين من كرواتيا، وجرى تسجيل أرقامهم للتصنيف فقط من دون منحهم ميداليات، وأسفرت المسابقة عن احتلال البطل ساريتش فران المركز الأول بتسجيله 605.1 نقاط، المركز الثاني حصل عليه البطل داركو جولوبيتش محققاً 571.3 نقطة، والمركز الثالث البطلة روزا ماركيزتش التي حققت 522 نقطة.

فوز

كما أقيمت مسابقة 50 متراً - المسدس سكتون P4 وضعية الواقف مختلط إعاقة جسدية تشمل إحدى اليدين الفئة SH1 للفردي والفرق، في الفردي حقق البطل الهندي مانيش ناروال المركز الأول ونال الميدالية الذهبية مسجلاً رقماً آسيوياً وعالمياً جديداً 229.1 نقطة، وجاءت البطلة الإيرانية سارة جافنماردي في المركز الثاني والميدالية الفضية محققة رقماً 223.4 نقطة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية كانت للبطل الهندي سنجاهراج الذي حقق 201.7 نقطة.

تنسيق

من جهته، أكد سيف النعيمي عضو اللجنة العليا المنظمة، أن تنظيم البطولة سار وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية سعياً وحرصاً من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على بلوغ النجاح المنشود، وذلك انطلاقاً من التميز الرائع الذي تحققه المؤسسة في تنظيم العديد من الفعاليات ولا سيما الرياضية منها في الأعوام السابقة، مشيراً إلى التزام جميع الوفود المشاركة بالإجراءات الاحترازية.

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