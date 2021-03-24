انطلاق مهرجان الظفرة البحري غداً

المصدر: (الظفرة - وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة تنطلق مسابقات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري خلال الفترة من غد حتى 3 أبريل المقبل، على شاطئ مدينة المرفأ بالظفرة وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتضم الدورة الجديدة من المهرجان عدة سباقات بحرية منها سباق صلاحه للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس، وسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق المرفأ للتجديف التراثي فئة 30 قدماً، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، وبطولة الظفرة لصيد الكنعد، والكايت سيرف والتجديف الواقف.

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