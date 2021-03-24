«الجودو» يشارك في «تبليسي غراند بري»

المصدر: (أبوظبي - وام)

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو اليوم إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي غراند بري، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي خلال الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري، بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، بينها 8 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والجزائر، قطر.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن مشاركة منتخبنا في بطولة جورجيا، تحدوها الآمال في تحقيق نتائج طيبة، تطمئن الجميع على حالة اللاعبين البدنية والفنية قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو الهدف الأهم في 2021.

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