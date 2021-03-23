«المبارزة» يعسكر بالقاهرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة تتوجه الأحد المقبل بعثة منتخب الإمارات لشباب وناشئي المبارزة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي رفقة المنتخب المصري، لوضع اللمسات الأخيرة على الجاهزية الفنية والبدنية من أجل المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 إلى 12 أبريل المقبل.

وتضم البعثة المدربين أسامة عادل وأحمد موسى، والإداريين خليفة الزرعوني، وشيخة الشامسي وعدد 19 لاعباً ولاعبة هم نورة البريكي وشهد خرام زينب موسى وفاطمة الكعبي وأصيلة الزعابي وشيخة الزعابي وزينب الحوسني وعائشة عبيد وفجر المرزوقي وخالد بالسلاح وعمر بالسلاح ومايد محمد وسيف أحمد ومحمد الصايغ وشهاب الجعبي وعبدالله أهلي وخليفة الكعبي وأحمد الحمادى وخالد مبارك.

وعن الاستعدادات للمشاركة في هذه البطولة أكدت د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد في وقت سابق خطة إعادة النشاط ليكون اتحاد الإمارات للمبارزة من أوائل الاتحادات الرياضية بالدولة التي يعود لها النشاط الدولي بعد فترة توقف قاربت العام، وذلك بعد عودة النشاط المحلي للاتحاد والذي تحقق مطلع العام الجاري من خلال إقامة بطولة الاتحاد للمبارزة بالشارقة خلال شهر يناير الماضي.

وأشارت المطروشي إلى أن لاعبينا استعدوا جيداً للمشاركة بالبطولة من خلال خطة الإعداد البدني والفني اليومية، ونوهت الأمين العام للاتحاد إلى أن البعثة تعد من أكبر البعثات التي يوفدها اتحاد اللعبة للمشاركة بالبطولات الدولية مقارنة بالبعثات السابقة لبطولات العالم.

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